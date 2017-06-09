Легендарный фокусник Арутюн Акопян раскрыл иностранного шпиона на приеме у Хрущева

Сын знаменитого Арутюна Акопяна, не менее выдающийся Амаяк Акопян, рассказал некоторые подробности биографии своего отца. В частности, как легендарный советский фокусник раскрыл зарубежного шпиона на мероприятии генсека СССР Никиты Хрущова.

25 апреля отмечается 100-летний юбилей со дня появления на свет великого иллюзиониста Арутюна Акопяна. В честь этого его потомок и наследник профессии дал интервью, в котором рассказал о неповторимом стиле и приемах работы фокусника. Как то раз Арутюн Акопян удивлял своим мастерством иностранную делегацию, прибывшую к Никите Хрущеву. Он ловко отнимал у ничего не подозревающих гостей личные вещи, такие как портмоне, документы или часы. А спустя некоторое время обращал на себя внимание в возвращал предметы восхищенным иностранцам.

И в один момент Арутюн Акопян заострил внимание присутствующих на наручных часах одного мужчины. Он усмешкой заметил непростую конструкцию устройства, его толстое стекло, тяжелый корпус и подозрительные гнезда. Иллюзионист иронично поинтересовался: а не спрятаны ли внутри диктофон и фотоаппарат. Оказалось, что гость действительно обладал часами с вмонтированными шпионскими приспособлениями. А сам он давно попал в поле зрения специалистов из КГБ.

Амаяк Акопян поведал журналистам, что отыскал дневники своего именитого родственника. Записи чудесным образом сохранились после пожара, который вспыхнул в доме спустя недолгое время после смерти Арутюна. Покойный намеревался издать свои мемуары до своего сотого дня рождения. Теперь это хочет сделать его сын, если аудитория проявит интерес к такой информации.