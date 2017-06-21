Садальского пытались отравить после его рассказов о тайнах Галкина

Известный актер Станистал Садальский считает, что его пытались отравить после рассказа о неприятных тайнах телеведущего Максима Галкина. Вчера актер опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал, что рейтинги телеведущего якобы стремительно падают.

66-летний актер Станислав Садальский довольно часто в своих публикациях на просторах фотохостинга затрагивает темы, связанные с именем известного 41-летнего комика и телеведущего Максима Галкина. Актер не скупится на критику в его адрес и часто пытается задеть колкими фразами. Между тем, накануне он признался, что из-за этого теперь опасается за свою жизнь.

Он опубликовал новую фотографию, на которой показал подарки, пришедшие ему от анонимного отправителя. Это были три пачки дорогого немолотого кофе. С сожалением актер написал, что хотел бы попробовать напиток, однако не может по одной лишь причине. Оказалось, Садальский боится, что его хотят отравить, и не исключает, что сделать это хочет не кто иной, как Максим Галкин.

В том же сообщении актер снова пытался задеть чувства ведущего Первого канала, говоря о том, что билеты на его шоу продают на улицах Москвы с большими скидками.