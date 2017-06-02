Галина Польских удивила фанатов помолодевшей внешностью

Недавно в Instagram появилось фото знаменитой актрисы Галины Польских, поклонники которой ее сперва даже не узнали из-за помолодевшего внешнего вида. Советская актриса снималась в таких фильмах как «Я шагаю по Москве», «Верность», «Журналист» и многих других. К тому же она неоднократно исполняла роли в детском развлекательном киножурнале «Ералаш».

Фото появилось в Instagram другой актрисы Александры Урсуляк. Недавно она встретилась со своей любимой актрисой и сделала совместное фото, которое и выложила в своем микроблоге.

Этот снимок повлек за собой очень бурную реакцию, так как 79-летнюю Галину Польских на ней просто не узнать. Вместе с тем фанаты оставили лестные отзывы о ее внешнем виде и примечания о том, что она выглядит довольно молодо для своего возраста. У многих из пользователей интернета возникла мысль о том, что здесь не обошлось без пластической операции.

Советскую актрису до сих пор все помнят и любят, поэтому было так же много комментариев, в которых ее просили продолжать свою актерскую карьеру, потому что ее хотят видеть на экранах еще и в новых фильмах.