У Данилы Козловского нет времени на общение с сестрой и племянниками

Знаменитый актер Данила Козловский не общается со своей старшей сестрой Оксаной и ее тремя детьми. Об этом журналистам рассказал племянник Козловского Владислав.

Как известно, не так давно состоялась премьера фильма "Тренер", которую спродюсировал и срежиссировал сам Данила Козловский, он же исполнил и главную роль. После выхода картины многие обрушились с критикой на актера, сам Козловский резко на нее отреагировал, однако многие коллеги все-таки поддержали начинающего режиссера.

Сразу же после выхода фильма, журналистам захотелось пообщаться с семьей актера и выяснить, что они думают по поводу его работы. Им удалось дозвониться до племянника Козловского Владислава, однако, как оказалось, тот уже давно не общается со своим знаменитым дядей. Владислав рассказал, что его мама Оксана работает простой школьной учительницей и все они живут в Подмосковье.

В последний раз своего дядю он видел очень давно и никогда с ним не сталкивался, когда гостил у дедушки, папы Козловского. Несмотря на то, что семьи не общаются, племянник уверяет, что между ними и дядей нет никаких конфликтов, просто у Козловского слишком плотный рабочий график и он не может уделять слишком много времени своим родственникам.

Мальчик рассказал, что они всей семьей следят за творчеством Козловского и очень им гордятся, они желают ему и дальше добиваться успехов не только в актерской сфере, но и в режиссерской.