Известная певица Ольга Бузова отказывается уступать свое место на "Дом-2" другой ведущей. Вскоре ей предстоит разбавить свой плотный график еще одним проектом, на котором она будет искать себе жениха, однако несмотря на это оставлять старую передачу она не планирует.

Ольга Бузова рассказала о том, каким образом собирается умещать в своем плотном графике новый проект "Замуж за Бузову". Также она объяснила, почему отказывается искать себе замену на "Дом-2" и не уступит свое место другой телеведущей. По словам певицы, она с нетерпением ожидает, когда кастинг на романтический проект закончится и она сможет начать в нем участие. В тоже время, все понимают, что знаменитость и так очень занята, и непонятно, где она собралась брать время, чтобы не разорваться среди прочих дел и концертов.

Тем не менее, певица громко заявляет, что не будет уступать свое место на "Дом-2", ведь именно работа дает ей силы, чтобы идти дальше. Также она говорит, что именно это шоу помогает ей развиваться и учиться, как налаживать отношения с другими людьми.