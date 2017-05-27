Кэти Перри и Орландо Блум собираются поженится

Кэти Перри и Орландо Блум решили сыграть свадьбу. Об этом певица объявила на телеинтервью. По мнению поклонников, звездная пара просто идеально дополняет друг друга, поэтому фанаты очень обрадовались, когда певица объявила о своей помолвке.

Недавно телеведущая программы Entertainment Tonight Лорен Зима брала интервью у Кэти Перри, Лайонела Ричи и Люка Брайана. Известной 33-летней певице Кэти Перри удалось заинтересовать зрителей признанием в том, что она скоро собирается выйти замуж. Орландо Блум совсем недавно сделал своей возлюбленной предложение и она согласилась.

Новость поначалу всех просто ошарашила, потому что в 2017 году пара рассталась, однако после этого их снова начали видеть вместе. Поклонники Кэти и Орландо сразу же подумали о том, что их отношения восстановлены, однако публично никто этого не доказывал. И вот в конце марта на своих гастролях в Японии певица посвятила одну из песен Орландо Блуму. Тогда-то все и стало на свои места.

Об отношениях певицы и актера стало известно еще в 2016 году, однако они закончились в марте прошлого года. Известно, что пара сделала небольшой перерыв, который продлился полгода, после чего снова воссоединилась. Кэти и Орландо так и не смогли забыть друг друга. Даже более того, сейчас они готовятся узаконить свои отношения и стать семьей. Дата свадьбы пока неизвестна, однако поклонники уже ждут ее с нетерпением.