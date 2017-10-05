Украинка подала в суд на Аллу Пугачеву за преследование

Жительница Одесской области обратилась в суд с иском привлечь к ответственности знаменитую певицу Аллу Пугачеву за преследование. Женщина пожаловалась на весь шоу-бизнес, однако больше всего неприятностей ей доставляет именно Примадонна.

Как стало известно, в Татарбунарский районный суд Одесской области поступил иск от украинки, которая пожаловалась на весь российский шоу-бизнес. Она отметила, что больше всего неприятностей ей доставила Алла Пугачева. По словам женщины, знаменитая певица имеет некие "крылья", по которым может попасть в любого человека, а затем уже делает со своей жертвой абсолютно все, что пожелает.

Кроме того, истица давно мечтала уехать из Одессы и найти хорошую работу в другом городе, однако ее планам не суждено было сбыться. Как только она совершает попытки покинуть свою зону комфорта, как внезапно появляется Алла Борисовна со своими людьми и всячески ей вредит. По словам украинки, Примадонна преследует ее, не дает ей найти хорошую работу и постоянно мешает жить.

Стоит отметить, что суд в рассмотрении данного иска отказал, так как он не соответствует требованиям процессуального законодательства.