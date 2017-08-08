Садальский раскрыл неприятные тайны Галкина‍

Популярный актер Станислав Садальский раскрыл неприятные тайны телеведущего Максима Галкина‍. Он обнародовал рейтинг отечественных передач, обратив внимание на неудачу ведущего и посоветовав ему "совершенствоваться: кривлянья и подпрыгивания уже не проходят".

Станислав Садальский в своем официальном профиле фотохостинга Instagram в очередной раз выступил с критикой в сторону популярного телеведущего Максима Галкина‍. Актер опубликовал рейтинг отечественного телевидения и обратил внимание на его связь с тем, насколько умело работают ведущие шоу. Садальский привел в пример Максиму Галкину Андрея Малахова с его шоу "Привет, Андрей!". По словам актера, ведущий, будучи профессионалом, повышает рейтинги, а Галкин, действуя по старой схеме "покривлялся-попрыгал" уже не собирает столько зрителей на свои передачи.

Реакция поклонников на публикацию Садальского была неоднозначной. Кто-то поддержал его мнение, назвав Малахова профессионалом и негативно высказавшись в сторону Галкина, а кто-то же наоборот, осудил поведение актера. По словам таких людей, Станислав Садальский "уже отработанный материал", и лучше всего сейчас для него не делать себе дурной славы, ведь после его смерти о нем даже не вспомнят ничего хорошего.