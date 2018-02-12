Брэд Питт и Нэри Оксман задумываются о совместных детях

Американские таблоиды сообщают, что актер Брэд Питт хочет иметь совместных детей с профессором Массачусетского технологического института Нэри Оксман. По словам самого актера, он всегда мечтал иметь десятерых детей и теперь может осуществить свою мечту.

Близкое окружение Брэда Питта рассказало, что актер больше всего в жизни любит быть отцом. Более того, Питт всегда мечтал о большой семье, в которой должно быть около десятерых детей. Инсайдеры уверяют, что Нэри Оксман именно та женщина, которая может осчастливить Питта малышами.

Сообщается, что Питт согласен на несколько вариантов, лишь бы иметь ребенка с Оксман. Архитектор может забеременеть естественным путем или же пара обратится к услугам суррогатной матери. Напомним, что у Брэда Питта уже есть трое биологических детей от голливудской актрисы Анджелины Джоли, а также ещё трое детей, которые были усыновлены.