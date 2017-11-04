Супруг обманом осчастливил Анну Снаткину

Виктор Васильев, супруг Анны Снаткиной, обманул актрису и надолго поднял ей настроение. Об этом эпизоде семейной жизни он рассказал во время недавнего интервью.

По словам Виктора Васильева, жена регулярно вызывает у него удивление, в частности, крепкой силой воли. Не так давно она целеустремленно взялась учить английский язык и достигла больших успехов. Продолжает развиваться в этом направлении до сих пор.

Ещё одним достижением знаменитости он считает создание системы правильного питания. Виктор Васильев уверяет, что Анна Снаткина постоянно на съёмки и различные гастрольные туры берет с собой небольшие весы и постоянно отмеряет необходимые порции продуктов. А если наберет хотя бы полкилограмма - тут же нервничает и садится худеть на диету.

Однажды мужу удалось избавить благоверную от таких мучений не совсем честным способом. Виктор Васильев сознался "в страшном преступлении", рискуя получить нагоняй от Анны Снаткиной. Недавно в доме у семейной пары пришли в неисправность напольные весы. Мужчина согласился осмотреть механизм и обнаружил, что дело в разряженной батарейке. Однако, руководствуясь благими намерениями, заявил Анне о серьезной поломке электронной системы и необходимости капитального ремонта. С тех пор в доме весов нет, а Анна Снаткина пребывает в прекрасном расположении духа. Муж, в свою очередь, счастлив видеть её в таком состоянии.