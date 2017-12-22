Звезда "Дома-2" шокировала архивным фото и отъелась до 143 килограммов

Участница скандального проекта "Дом-2" Саша Черно поспешила заверить поклонников, что она все-таки смогла похудеть и опубликовала архивный снимок. Как рассказала девушка, на представленном фото ее вес достигал отметки в 143 килограмма.

Как известно, Сашу Черно постоянно критикуют за то, что она никак не может взять себя в руки и сбросить лишний вес, который ее вовсе не красит. Фанаты постоянно предлагают ей сесть на диету, пойти в спортзал или же, на худой конец, отправиться в клинику пластической хирургии. На все едкие комментарии по поводу своего лишнего веса Черно реагирует вполне адекватно и даже сама иногда может над этим посмеяться.

Так, буквально недавно она разместила в сети архивный снимок, на котором запечатлена в черных сапогах и платье в белый горошек. На фото у девушки длинные волосы и очки, выглядит она гораздо хуже, чем сейчас на проекте. Черно отметила, что в тот период времени она весила целых 143 килограмма, так что фанатам не стоит ничего говорить по поводу того, что она не похудела.

Многие поддержали ее и отметили, что на самом деле заметно, что Черно сбросила как минимум 20 килограммов, об этом говорят ее руки и живот.

Хейтеры также не смогли обойти стороной данный снимок и заявили, что существенных изменений не наблюдают, большой живот девушки что тогда, что сейчас выглядит довольно мерзко, а попа и вовсе отсутствует. Они посоветовали ей обратиться к пластическим хирургам, ведь теперь ей смогут помочь только профессионалы.