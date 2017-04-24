В Башкирии члены бойцовского клуба "Тархан" потребовали извинений от Руслана Белого за его выступление в Уфе

В Башкирии члены бойцовской команды "Тархан" потребовали извинений от стендап-комика Руслана Белого за его выступление в Уфе. Они специально приехали в Ульяновск на его следующее выступление, однако вместо Белого с ними пообщался его концертный директор, представители ТНТ заявили, что в настоящий момент готовится заявление с извинениями.

Как стало известно, недавнее выступление Руслана Белого в Уфе вызвало негодование общественности. Во время шоу комик назвал национального героя Башкортостана Салавата Юлаева бандитом, пошутил о гражданах Башкирии, а также оскорбил уфимских девушек. Общественность сразу потребовала от Белого извинений, однако комик пока до сих пор так и не предоставил их.

В связи с этим члены бойцовской команды "Тархан" поехали в Ульяновск, чтобы потребовать там извинения от Белого, которые он должен был озвучить до 21 апреля, однако вместо юмориста с ними общался его концертный директор. Основатель бойцовского клуба отметил, что они видели Белого, однако он слишком быстро "испарился" и с ним не удалось пообщаться.

Отмечается, что уже 24 апреля, а Руслан Белый так и не соизволил извиниться за свои жесткие шутки. Когда позвонили на телеканал ТНТ, им сообщили, что уже готовится официальное заявление с извинениями, только когда его выпустят пока неизвестно.