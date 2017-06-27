Максим Галкин заявил о своей сексуальности новым эротическим видео из ванной

Знаменитый российский юморист Максим Галкин возбудил фанаток эротическим видео из ванной. В кадре он предстал практически полностью обнаженным, слегка укрывшись белым полотенцем.

Как известно, Максим Галкин является активным пользователем социальных сетей и постоянно радует фанатов своими снимками или семейными видео. На этот раз муж Аллы Пугачевой, за которой до сих пор закреплен статус секс-символа, решил продолжить пост о своей красоте и доказать, что он не только "красавчик, которых еще свет не видел", но и весьма сексуальный мужчина.

Изначально в кадре Галкин появляется в кожаной куртке, наброшенной на голое тело, а также в спортивных штанах. Из его рук начинает выскальзывать смартфон и медленно падает на пол, однако спустя секунду вновь оказывается в руках артиста, который уже успел преобразиться.

На этот раз он предстал полностью обнаженным, прикрыв интимные части тела полотенцем, и с зубной щеткой в руках. Под соблазнительную музыку он продемонстрировал свою сексуальность и пожелал всем подписчикам спокойной ночи.

Многие оценили чувство юмора Галкина и отметили, что видео получилось весьма забавным и эротическим, другие же наоборот, выступили с критикой. Они отметили, что в ролике губы юмориста похожи на "пельмени", а черты лица и вовсе ассиметричны.