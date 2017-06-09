Бузова на камеру запихнула в рот горячую сосиску Киркорова

Ольга Бузова отдыхала с Филиппом Киркоровым в Сочи и отведала его горячих сосисок в ресторане. Такое видео появилось в Instagram 24 апреля и приобрело немалую популярность.

В понедельник молодая исполнительница Ольга Бузова находилась в Сочи со своей музыкальной программой "Под звуки поцелуев". В городе артистка повстречала своего именитого товарища Филиппа Киркорова, с которым решила пообедать в ресторане. Для потехи зрителей певцы записали совместный видеоролик, который позже появился в Stories.

Изначально Ольга Бузова появляется в кадре одна и интригующе сообщает, что её сейчас будет кормить кто-то известный. Затем камера смартфона поворачивается на Филиппа Киркорова. Он берет в руку горячую сосиску, макает в соус и подносит ко рту Ольги Бузовой, которая с наслаждением её откусывает. Она отметила хороший вкус и сочность продукта.

Пользователи Instagram весьма неоднозначно восприняли видео. Многие просто посмеялись вместе со знаменитостями и приняли события с юмором. Другие же посчитали поведение звезд отвратительным и захотели вычеркнуть увиденное из памяти. Нашлись и те, которые посчитали запись попыткой певцов попиариться на личностях друг друга. Как бы там ни было, пост получил более 200 тысяч положительных отметок.