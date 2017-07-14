Сергей Лазарев рассказал, что ему сложно общаться с сыном Никитой. Последние полгода 35-летний артист готовил свое новое грандиозное "Nовое шоу", и был занят подготовкой спецефектов, шитьем костюмов, построением сцены-трансформера, а также подготовкой летающего мотоцикла.

Популярный исполнитель Сергей Лазарев дал интервью для одного из отечественных изданий, в ходе которого рассказал, как протекала его подготовка к "Nовому шоу". В своем рассказе он отметил, что в свое время испытывал сложности в общении с сыном. Так происходило, когда певец находился на гастролях и не мог часто видеться с ним, поэтому реальное общение заменяли телефонные звонки, а также связь по Skype.

Лазарев поделиля, что за последнее время все изменилось, и он мог видеться с ребенком каждый день. Он рассказал, что Никита в свои три с половиной года уже достиг немалых успехов. Он владеет русским и английским языками, умеет читать, считать, а также играть в футбол.

Вскоре, однако, певец снова уедет в тур со своим шоу. Накануне он первый раз выступил с ним в Москве. Сергей Лазарев рассказал, что подготовка к нему обошлась ему в один миллион долларов.