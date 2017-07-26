Секс-символ "Дома-2" Иван Барзиков разочаровал фанатов своими ягодицами

Звезда "Дома-2" Иван Барзиков не перестает радовать фанатов снимками со своего отдыха на Бали. На этот раз он опубликовал довольно эротическое фото, на котором продемонстрировал свои голые ягодицы.

Как известно, Иван Барзиков стал известен благодаря своему участию в скандальном проекте "Дом-2". Его страницы в соцсетях пользуются популярностью, фанаты часто их посещают и дарят комплименты мужчине, награждая его фото "лайками". Сейчас Иван Барзиков проводит время на Бали, греясь под лучами теплого солнышка после морозных дней в России.

Он решил поделиться довольно пикантным снимком и сразу отметил, что данное фото предназначено для аудитории 18+. На снимке мужчина запечатлен полностью обнаженным на фоне природы. Он идет по полю среди колосков и считает, что именно это и можно считать свободой. Примечательно, что к камере Барзиков повернулся именно спиной, продемонстрировав фанатам свою пятую точку.

Поклонники моментально раскритиковали снимок Барзикова, отметив, что ему нечего демонстрировать, ведь его ягодицы слишком дряблые, да и размер пятой точки оставляет желать лучшего. Фанаты посоветовали звезде "Дома-2" сначала походить в спортзал и накачать попу, а затем уже выставлять ее на показ.

Несмотря на все негативные отзывы, фото всего лишь за 4 часа уже успело собрать около 25 тысяч отметок "мне нравится".