"Мокрая укладка" Тины Канделаки огорчила поклонников

Поклонники несколько огорчились, заметив неудачную "мокрую" укладку на голове Тины Канделаки. Знаменитость недавно засветилась с новым внешним видом на своей странице в Instagram.

Поводом для публикации стало возобновление работоспособности Telegram. Тина Канделаки поспешила поделиться новостью со своими подписчиками, однако нарвалась на критику по совершенно другой причине.

На фотографии журналистка стоит с широко расставленныи руками и ногами в алом плаще. Вероятно, такая поза символизирует ту самую блокировку мессенджера российскими властями. Ведь своим телом она пытается заслонить застекленную дверь, через которую проникает солнечный свет. Образ дополняют темные очки.

Пользователи же обратили внимание на неприятную, по их мнению, прическу Тины Канделаки, уложенную на левую сторону. Они считают, что такой формат совершенно не к лицу телеведущей. Лучше, чтобы волосы оставались собранными в хвост на затылке - так гораздо привлекательнее. Вежливыми выражениями фанаты призвали своего кумира впредь не делать себе такую укладку.