Дочь покойного Табакова нашла нужные слова, чтобы успокоить Зудину

Вдова покойного Олега Табакова Марина Зудина все еще скорбит по усопшему мужу и поддержку в этот нелегкий для нее период оказывает их 12-летняя дочь. По словам Зудиной, девочка нашла нужные слова и смогла успокоить мать.

Как известно, уже прошло более 40 дней после смерти знаменитого актера театра и кино Олега Табакова. Его близкие мало общаются с прессой, однако недавно Марина Зудина, жена покойного артиста, рассказала о том, как переживает утрату. В самый тяжелый для нее период рядом оказалась 12-летняя дочь, которая слишком мудра для своих лет.

Когда матери стало слишком плохо, она смогла найти нужные слова и вдохновить Зудину жить дальше. Девочка сказала, что они с мамой весьма сильные люди и смогут со всем справиться, а папа им в этом поможет. Зудина отметила, что тогда поверила своей дочери и теперь жить стало немного проще и несмотря на то, что горечь от утраты еще сильна, женщина начала смиряться со смертью мужа.