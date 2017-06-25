Поклонники советуют Анфисе Чеховой вернуть бывшего мужа

Поклонники Анфисы Чеховой переживают за любимую телеведущую, которая после развода до сих пор не нашла себе нового возлюбленного. Фанаты советуют знаменитости вернуть бывшего мужа и воспитывать сына в полной семье.

40-летняя Анфиса Чехова после развода со своим бывшем мужем артистом Гурамом Баблишвили значительно похорошела и даже помолодела. Телеведущей удалось похудеть, нарастить волосы и сейчас Чехова занимается любимой работой, путешествует и воспитывает сына Соломона. Однако поклонники все ещё видят грусть в глазах знаменитости и буквально под каждым постом в Instagram советуют найти общий язык и помириться с Гурамом.

Сама Анфиса не отвечает на подобные комментарии поклонников, а в личном микроблоге демонстрирует свою роскошную и счастливую жизнь. Напомним, что Чехова прожила в официальном браке с Баблишвили всего три года.