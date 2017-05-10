Ольга Ушакова скрыла от других детей рождение дочки

36-летняя телеведущая Первого канала Ольга Ушакова скрыла от других детей рождение третьей дочки. Об этом она рассказала в интервью одному из отечественных изданий, пока не называя имени девочки.

Впервые после беременности и родов известная российская телеведущая Ольга Ушакова дала интервью для одного из отечественных изданий. В ходе одного из ответов она призналась, что скрыла от других детей рождение дочки. Так произошло, потому что во время, когда у нее начались схватки, две старшие дочери находились в гостях у своего отца. Телеведущая родила в госпитале, а после позвонила им по видеосвязи и показала малышку.

Знаменитость рассказала, что сестры новорожденной бурно отреагировали на это событие. Они сказали, что она выглядит именно так, как они ее и представляли. Также Ушакова поделилась своими чувствами и рассказала, что в ее жизни стало больше смысла, и о том, что сейчас она очень счастлива.