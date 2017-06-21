"Скучаю": Ольга Орлова опубликовала архивное фото с Жанной Фриске

Сегодня, 11:17 \\ Шоу-бизнес

Знаменитая певица и ведущая "Дом-2" Ольга Орлова призналась, что спустя три года все никак не может смириться со смертью певицы Жанны Фриске и до сих пор по ней скучает. Она опубликовала на своей странице архивный снимок, выражая свою боль.

 Как известно, Ольга Орлова и Жанна Фриске познакомились во время совместной работы в группе "Блестящие" и с тех пор стали самыми близкими подругами. Они опровергали общепринятое мнение, что женской дружбы не бывает, заботились друг о друге и всегда были готовы поддержать.

 В последние годы жизни Фриске, когда та боролась с онкологическим заболеванием, Орлова всегда была рядом с подругой и поддерживала ее, как могла. Она стала крестной мамой для сына Фриске и Дмитрий Шепелева Платона, теперь часто видится с мальчиком и дарит ему подарки.

Несмотря на то, что уже прошло три года с момента смерти знаменитой певицы, Ольга Орлова продолжает по ней скучать и публикует архивные фото в соцсети, выражая свою боль от утраты близкой подруги. Она написала, что ей очень не хватает Фриске и разместила фото, на котором молодые певицы улыбаются, держась за руки.

Поклонники попытались поддержать Орлову, отметив, что редко такое происходит, когда две звезды очень крепко дружат, практически как родные люди.

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Автор - Наталья Черная
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