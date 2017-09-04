После смерти Тупикина критик раскрыл секрет популярности "Сектора Газа"

После смерти бывшего бас-гитариста "Сектора Газа" Сергея Тупикина, музыкальный критик Алексей Певчев решил оценить творчество известной группы. Он рассказал, в чем заключается секрет популярности "Сектора Газа".

Как известно, в понедельник, 23 апреля, в Воронеже скончался 54-летний Сергей Тупикин, бывший бас-гитарист группы "Сектор Газа". Истинной причины его смерти не сообщается, однако композитор Юрий Лоза уверен, что Тупикина погубила его любовь к алкоголю и нездоровый образ жизни.

Сразу же после смерти Тупикина о группе "Сектор Газа" вспомнил и музыкальный критик Алексей Певчев, он решил раскрыть популярности музыкантов. По его словам, успехом у публики группа пользовалась за свей своей неординарности и совершенно особенного подхода к творчеству. Они вели образ жизни, как у панков, однако "Сектор Газа" имеет такое же отношение к панк-року, как и "Ласковый май" к западной поп-музыке.

По словам Певчева, музыканты из группы были довольно яркими личностями и своей непосредственностью привлекали невзрачную аудиторию, которой в самый расцвет их творчества было вполне достаточно. Само творчество "Сектора Газа" критик назвал "вопиющим театральным трэшем" и сравнил его с уральской группой "Водопад имени Вахтанга Кикабидзе".