В Сочи Ольгу Бузову поздравили с беременностью неожиданными подарками

Поклонники из Сочи преподнесли Ольге Бузовой неожиданный подарок в честь её беременности. Такая история из гастролей появилась в социальных сетях.

Актриса приехала в город вместе с труппой спектакля "Мужчина нарасхват", в котором принимает участие. После выступления звездам в гримерку принесли презенты, которые передали организаторы и зрители. Самым большим сюрпризом стала одежда для нейтрального цвета и прочие полезности для новорожденного. Такого добра заботливые сочинцы собрали целую коробку.

Предполагается, что кто-то обеспокоился проблемами в личной жизни Ольги Бузовой и тонко намекнул ей на необходимость завести ребенка. Возможно также, что чрезмерно бдительный поклонник усмотрел в фигуре знаменитости признаки грядущего пополнения. Сама же Ольга Бузова решительно отрицает беременность и отмечает, что в настоящий момент у неё даже нет мужчины. Однако пользователи социальных сетей вспомнили, что недавно певица ходила на "свидание" с волейболистом Александром Волковым. Они считают, что после встречи в ресторане спортсмен вполне мог бы стать отцом для детей Ольги Бузовой.