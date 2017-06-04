Знаменитости российской сцены Максим Галкин и Алла Пугачева показали, как их замок пострадал от урагана. В Instagram шоумен показал фотографию вырванного с корнями дерева, которое упало на забор и сильно его смяло.

На просторах фотохостинга Instagram появилась публикация известного комика, а также телеведущего Максима Галкина. Он рассказал, что вместе с семьей также стал жертвой недавно прошедшего в Московской области урагана. По его словам, к счастью, никто из людей, находившихся на территории их поместья в селе Грязь не пострадал. Тем не менее, Галкин и Пугачева понесли материальные убытки.

Комик рассказал, что в его дворе росла двухсотлетняя липа. Ураганом она была вырвана с корнями и повалена на кованный забор. Из-за этого ограда сильно смялась. Галкин уточнил, что дерево не было опасным, так как за ним регулярно следили и обрезали ветки. По этой причине соседские дома не пострадали.

Максим Галкин сейчас находится на гастролях, разъезжая по разным городам. Фотографии того, как пострадал их замок, были ему присланы его супругой.