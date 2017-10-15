45-летний американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон опубликовал первое фото новорожденной дочери. Фото с маленькой Тианой Джией Джонсон появилось в его официальном профиле Instagram.

Четыре месяца назад популярный актер Дуэйн Джонсон рассказывал, что вскоре станет отцом в третий раз. Уже тогда СМИ массово писали о радостном событии в его жизни. Накануне же рестлер опубликовал первое фото с новорожденной дочерью. На снимке запечатлено, как крохотная Тиана Джонсон лежит на груди у отца, приоткрыв один глаз. Комментируя событие, актер написал целую речь под своим постом. Он красноречиво выразил свою любовь к дочери, а также выразил благодарность супруге, Лорен Хэшиан, за такой приятный подарок.

"Скала" рассказал, что участвовал в родах ребенка, и это изменило его сознание. По его словам, теперь он относится с еще большим уважением и восхищением ко всем женщинам и мамам. Также он отметил, что у него много обязанностей по работе, однако он никогда не оставит ту, что делает его отцом трех прекрасных девочек.