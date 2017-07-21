"Всему виной алкоголь": Юрий Лоза прокомментировал смерть бывшего бас-гитариста "Сектора Газа"

Известный российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал смерть бывшего бас-гитариста "Сектора Газа" Сергея Тупикина. По словам Лозы, образ жизни дает о себе знать в самый неподходящий момент.

В понедельник, 23 апреля, СМИ сообщили о скоропостижной кончине 54-летнего Сергея Тупикина, бывшего бас-гитариста знаменитой группы "Сектор Газа". В настоящий момент о причинах смерти музыканта не сообщается, судмедэксперты заявляют, что все будет указано в выписке из морга, которую отдадут родственникам погибшего.

Юрий Лоза решил прокомментировать произошедшее и сообщил, что никогда не общался с участниками группы из-за разительных отличий в творческом подходе. В то же время он заметил, что пристрастие к алкоголю не может привести к хорошим последствиям, образ жизни даст о себе знать в самый неподходящий момент и обязательно отложит на все свой отпечаток.

Лоза считает, что любовь к алкоголю и погубила 54-летнего Тупикина.