СМИ сообщили о беременности молодой жены Никиты Преснякова

Фанаты заподозрили, что 21-летняя супруга знаменитого исполнителя Никиты Преснякова носит ребенка. Она буквально перестала появляться на публике, носит свободные наряды и сосвем недавно попала в больницу, что и может говорить о ее беременности.

Как известно, многие ждали свадьбы Никиты Преснякова и Алены Красновой и сразу же после того, как церемония состоялась, фанаты стали ожидать пополнения в семье внука Аллы Пугачевой. Не так давно стало известно, что Краснова попала в больницу, однако о причинах ее госпитализации ничего неизвестно. Девушка просто предупредила поклонников, что не сможет появляться в Сети, так как находится в больнице и поблагодарила всех за поддержку. Через неделю ее уже выписали и Алена рассказала, что чувствует себя прекрасно.

Все это натолкнуло фанатов на мысль, что невеста Преснякова беременна и именно в связи с этим попала в больницу. Кроме того, они заметили, что Краснова уже давно не публиковала новые снимки, перестала появляться с мужем на публике, а также изменила стиль, теперь ее гардероб состоит исключительно из вещей, способных спрятать изменения фигуры.

Многие фанаты также отметили, что супруга Никиты Преснякова немного поправилась, хотя она не склонна к полноте и всегда тщательно следила за фигурой, ходила в спортзал и правильно питалась. Сами молодые супруги пока никак не реагируют на подозрения фанатов и сообщения СМИ.