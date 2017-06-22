Сергей Лазарев объяснил свой уход с выступления Ольги Бузовой на гала-ужине МУЗ-ТВ

Певец Сергей Лазарев, который оказался в числе тех звезд, которые покинули выступление Ольги Бузовой на гала-ужине МУЗ-ТВ, пояснил свой поступок. По словам Лазарева, он отошел в сторону лишь потому, что не хотел мешать перформансу звезды шоу «Дом-2».

Не так давно Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре внимания. На гала-ужине МУЗ-ТВ певица спела свою песню «Она не боится» и привлекла к своему выступлению Филиппа Киркорова, который сначала позволил ей сесть к нему на колени, а после поднял на руки.

Выступление Бузовой и ее объятия с Киркоровым были омрачены тем, что некоторые из звезд встали и вышли из зала, когда певица начала выступать. Среди таких звезд оказался и Сергей Лазарев, который вскоре решил пояснить свой поступок. Оказалось, что певец не хотел обидеть Бузову.

По словам Лазарева, он увидел, как Бузова идет к Киркорову. Из этого он понял, что сейчас начнется некое «действие». Чтобы не мешать происходящему он просто решил отойти и отдалился от выступающей Бузовой. Также он рассказал, почему не стал хлопать Бузовой после ее песни. По словам Лазарева, на таких мероприятиях чрезмерное проявление эмоций является нарушением этикета.