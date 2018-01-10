Хейтеры высмеяли Лену Хромину за самые кривые ноги на проекте "Дом-2"

Хейтеры не перестают критиковать участников скандального проекта "Дом-2". На этот раз их внимание привлекла звезда телешоу Елена Хромина, хейтеры посчитали, что у нее самые кривые ноги на проекте.

Как известно, Хромина неоднократно заявляла о том, что на проекте у нее вовсе нет конкуренток и она является самой красивой девушкой в стенах "Дома-2". По ее словам, она не видит соперниц среди участниц и полностью уверена в себе. Несмотря на это, "страшненькие" по мнению Хроминой девушки во всю заводят отношения на проекта, в то время как главная красавица по-прежнему остается одна. За все время пребывания на шоу, она так и не смогла построить крепкие отношения, ни один из парней не хочет заводить семью со столь скандальной особой. Это вовсе не смущает Хромину, она продолжает упиваться своей красотой и верит, что найдется "тот самый принц", тогда она и станет счастлива.

Буквально недавно хейтеры заметили в Сети стоп-кадр одного из эфиров, на котором у Елены Хроминой ноги вовсе далеки от идеала. Они высмеяли девушку, отметив, что у нее слишком худые ноги, к тому же, имеют форму колеса. По сравнению с другими девушками проекта, у Хроминой самые кривые ноги, заявляют хейтеры.

Нашлись все же и те, кто встал на защиту звезды "Дома-2". Они заявили, что на стоп-кадре просто взяли неправильный ракурс, на самом деле у Хроминой стройные и красивые ноги.