Кейт Миддлтон родила принцу Уильяму третьего ребенка

23 апреля Кейт Миддлтон родила своему супругу принцу Уильяму третьего ребенка. В королевском семействе появился еще один мальчик, он родился в Лондоне, в госпитале Святой Марии.

О радостном событии королевской семьи стало известно из официальной страницы Кенсингтонского дворца. Там указывается, что Кейт Миддлтон родила мальчика, вес которого составляет примерно 3 килограмма и 800 грамм. Своего третьего ребенка Кейт Миддлтон рожала в стенах госпиталя Святой Марии в Лондоне. Вокруг больницы с самого утра собрались люди, спешащие поздравить новорожденного члена королевской семьи.

Известно, что Кейт Миддлтон и ее новорожденный малыш себя хорошо чувствуют. Поклонники семейства дежурят у больницы с плакатами, на которых размещены надписи-поздравления и пожелания здоровья младенцу и его матери.

Согласно традициям, имя еще одного кандидата на престол сообщат через два дня после его рождения. жители Великобритании подошли к данному вопросу с большим интересам, некоторые даже поставили ставки. По данным букмекеров, сейчас лидируют имена Фред, Артур и Альберт. В семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть еще двое детей, в 2013 герцогиня родила мальчика Джорджа Александра Луи. В 2015 году на свет появилась девочка Шарлотта Елизавета Диана.