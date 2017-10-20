Поклонники "Дом-2" заподозрили Андрея Денисова в тайной связи с Ольгой Орловой

Поклонники "Дом-2" заподозрили одного из участников Андрея Денисова по прозвищу Штрих в тайной связи с ведущей скандального шоу Ольгой Орловой. По их мнению, молодой человек ничем не примечателен, однако она вновь привезла его на Остров любви.

Поклонники популярной передачи про отношения "Дом-2" выстроили свою новую теорию относительно того, какую нишу в ней занимает участник по прозвищу Штрих Андрей Денисов. Их стали мучить сомнения о том, почему он до сих пор остается на проекте, хотя так и не нашел в нем свою любовь. За ним были замечены непродолжительные отношения с некоторыми участницами, однако зрители считают, что все это было для отвода глаз.

На самом деле, считают они, Денисов держится на проекте из-за телеведущей Ольги Орловой. Она настояла на том, чтобы участник прибыл на Сейшелы. Поклонники считают, что Штрих является одним из любовников 40-летней ведущей, несмотря на то, что в одном из выпусков она довольно негативно о нем высказалась.