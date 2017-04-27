«Но яйца у меня есть»: на китайской границе певицу Лолиту приняли за мужчину

Певица Лолита поделилась в своем Instagram забавным случаем, который с ней приключился на китайской границе, пограничники усомнились в том, что артистка является женщиной. На вопрос о том, не мужчина ли она, Лолита пошутила о том, что «яйца» у нее все же «есть».

Лолита рассказала, что сейчас она находится в Благовещенске, но для этого ей нужно было пересекать российско-китайскую границу. По словам певицы, китайский пограничник взял ее паспорт, долго на нее смотрел и удалился. Спустя время, работник погранслужбы вернулся к Лолите с мужчиной, который попытался выступить в роли переводчика.

«Переводчик» обратился к Лолите на «ты» и спросил, мужчина она или женщина. Такой вопрос развеселил певицу и она ответила, что она женщина, но «яйца» у нее «однозначно есть». Этот ответ весьма озадачил пограничников, они с трудом поняли шутку Лолиты. И лишь спустя 5 минут, когда сотрудники китайской погранслужбы поняли слова певицы, они ее пропустили.

По словам Лолиты, такой пересечение границы стало для нее весёлым приключением. Пользователи оценили юмор певицы и отметили, что ее могли принять за мужчину из-за грубого голоса или отсутствия макияжа. Некоторые поклонники встали на сторону Лолиты и обвинили китайских пограничников в бестактности. Так или иначе, сама певица отнеслась ко всем с юмором и, по-видимому, не стала зацикливаться на случившемся.