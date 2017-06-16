Ирина Дубцова забрала сына и экстренно покинула Россию

Знаменитая певица Ирина Дубцова на целый месяц экстренно покинула Россию в связи с заболеванием. Как оказалось, у певицы жуткая аллергия на "пыление" деревьев, потому она вместе с сыном временно перебралась на Мальдивы.

Как известно, Ирина Дубцова ежегодно в период с апреля по май покидает Россию, так как именно в это время в стране начинают цвести деревья, распускаться березы, на которые у певицы жуткая аллергия. Она не может находиться в России в такое время и даже отметила концерт в Москве, назначенный на 18 мая.

На Мальдивах вместе с матерью оказался и Артем, сын Дубцовой. Как оказалось, ему по наследству досталась аллергия от мамы, потому на время оздоровительных каникул Артем проходит дистанционное обучение и сдает все тесты в онлайн-режиме.

Отметим, буквально недавно Ирина Дубцова стала гостьей на программе у Елены Малышевой, которая обещала помочь ей справиться с аллергией. Певица в это не поверила, так как ее знакомые когда-то проходили подобное лечение и теперь все же вынуждены уезжать из страны, ведь никаких результатов оно не дало.