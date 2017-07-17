В сети появилось видео с выступления Бейонсе, на котором она нелепо упала на сцене вместе со своей сестрой Соланж Ноулз. Зрители, присутствовавшие на шоу Coachella, запечатлели, а позже опубликовали их досадный конфуз.

На видеохостинге YouTube набирает популярность запись с фестиваля Coachella, который накануне проходил в США. Ее сделали и отправили в сеть поклонники легендарной 36-летней певицы Бейонсе, которые также присутствовали на мероприятии. Исполнительница устроила грандиозное шоу, на котором присутствовала также ее младшая 31-летняя сестра Соланж Ноулз, которая также занимается музыкой.

Под одну из песен певицы вместе ритмично танцевали в блестящих нарядах. Все это активно снимали на видео фанаты. Ближе к концу выступления Бейонсе и Ноулз хотели обняться, однако младшая сестра на удержалась на высоких каблуках и, потеряв равновесие, навалилась на старшую и заставила ее упасть вместе с собой. Тем не менее, дальше американские исполнительницы повели себя, как ни в чем не бывало, и продолжили выступление.