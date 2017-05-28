Анастасия Волочкова предложила взять на воспитание внучку Пугачевой

Анастасия Волочкова, узнав о том Кристина Орбакайте хочет отдать свою дочь Клавдию на балет, высказала готовность помочь внучке Пугачевой в этом начинании. По словам балерины, она прошла «огонь, воду и медные трубы», так что, уверенна Волочкова, ей ест чем поделиться с дочерью Орбакайте.

Кристина Орбакайте рассказала, что ее дочь хочет заниматься балетом. Однако, певица опасается, что у Клавдии, когда она вырастет, будет высокий рост, что не даст ей возможности реализовать себя в балете. Сейчас внучка Примадонны уже пробует себя в музыке и занимается спортом, также она уже пробует найти себя в мире моды.

По словам Орбакайте, она хочет найти для своей 6-летней дочери хорошего преподавателя по балету, чтобы дать ей возможность попробовать себя в балете. Однако, дочь Пугачевой не покидают опасения, что в будущем Клавдия будет высокой и не сможет найти себе партнера по балету.

Узнав о таком заявлении Орбакайте, балерина Анастасия Волочкова высказала готовность помочь внучке Пугачевой с балетом. По словам Волочковой, она, со своим высоким ростом, смогла пройти «огонь, воду и медные трубы». Балерина уверенна, что сможет научить внучку Пугачевой многому и даже заявила, что ей есть, чем с ней поделиться.