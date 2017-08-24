Кейт Миддлтон поехала рожать принцу Уильяму третьего ребенка

Ранним утром герцогиню Кейт Миддлтон экстренно отвезли в одну из клиник Лондона со схватками. Уже совсем скоро на свет появится третий ребенок герцогини Кембриджской Кэтрин и принца Уильяма.

Как ранним утром сообщили на официальном сайте Кенсингтонского дворца, 23 апреля, герцогиня Кейт Миддлтон в экстренном порядке была доставлена в клинику, где будет рожать третьего ребенка. Миддлтон отвезли в больницу на собственном автомобиле в компании ее взволнованного и счастливого мужа принца Уильяма.

Госпитализирована герцогиня была на ранней стадии схваток, родовой процесс может занять и более 12 часов, однако сегодня Миддлтон подарит принцу Уильяму третьего ребенка, наследника или наследницу британской короны. В настоящий момент остается неизвестен пол ребенка, однако многие считают, что Миддлтон родит именно мальчика. Никаких подробностей о состоянии герцогини неизвестно, позднее появится информация о том, кого именно родит Кейт Миддлтон и как протекали роды.

Стоит отметить, что своего третьего ребенка Кейт Миддлтон отправилась рожать в ту же больницу, где когда-то на свет появились принц Джордж и принцесса Шарлотта. Медики в любое время были готовы принять герцогиню, для такого значимого события освободили целое крыло в роддоме, отмечается, что палата Миддлтон больше похожа на гостиничный номер, чем на больницу.