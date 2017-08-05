Анна Калашникова показала дорогой ремонт в своих московских апартаментах

Артистка Анна Калашникова, известная как модель и экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, показала свои апартаменты на северо-западе Москвы, где совсем недавно закончился ремонт. На 110 квадратных метрах уместились кухня с гостиной, спальни и гардеробная.

Анна Калашникова рассказала, что она и ее сын Даниил, который оказался не родным ребенком Прохора Шаляпина, вместе с молодым человеком раньше жили за городом. Теперь они переехали в новую квартиру и намерены жить в ней пять дней в неделю.

Свой переезд Калашникова пояснила тем, что ей не удобно по ночам ехать со своей работы за город. Помимо этого, сыну артистки уже три года и она планирует отдать его в детский сад.

Квартира Калашниковой расположена на 7-м этаже, на северо-западе Москвы. Апартаменты артистки занимают 110 квадратных метров, на них разместились кухня, совмещенная с гостиной, несколько спален и две гардеробные. На кухне Калашникова любит проводить много времени. По словам Калашниковой, она весьма гостеприимная хозяйка. Она часто готовит пирожки с картошкой и капустой, может побаловать своих домочадцев блинчиками с мясом. Сама она не ест такой еды из-за диеты, но молодого человека и сына кормит домашней едой.