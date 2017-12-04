Тимур Батрутдинов променял Ольгу Бузова на таинственную блондинку

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, которому уже долгое время приписывают роман с певицей и звездой шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой, был замечен в ресторане с другой девушкой. Как сообщают СМИ, юморист променял Бузову на 25-летнюю блондинку Алису, которая далека от мира шоу-бизнеса.

СМИ сообщают о том, что не так давно Тимур Батрутдинов был замечен в одном из ресторанов Москвы в компании молодой девушки-блондинки. Друзья юмориста рассказали о новых отношениях звезды шоу Comedy Club и отметили, что после знакомства с новой пассией Батрутдинов сильно изменился.

По данным, Батрутдинов и девушка-блондинка Алиса знакомы около месяца. Знакомые шоумена рассказывают, что он очень изменился и уже выглядит влюбленным. Якобы, ради Алисы Батрутдинов может сорвать съемки и отправиться к ней даже ночью. по словам друзей юмориста, для встречи с новой возлюбленной тот готов найти время почти всегда.

Друзья Батрутдинова описывают его новую пассию лишь хорошими словами. Алису называют приятной и скромной девушкой, наделенной природной красотой. Якобы, эта девушка учится в магистратуре и весьма далека от шоу-бизнеса. Сам Батрутдинов отказывается комментировать новости о своем новом романе, но не отрицает, что его сердце занято.