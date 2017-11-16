10 лет без наркотиков: рэпер Eminem отпраздновал юбилей своей абстиненции

Маршалл Брюс Мэтерс III, известный как рэпер Eminem, 22 апреля отметил 10-летний юбилей своей независимости от алкоголя и наркотиков. В своем Instagram-аккаунте он показал медальон, выданный ему за достижение важной даты.

Как сообщил сам 45-летний рэпер в своем Instagram, 22 апреля исполнилось 10 лет с момента, когда он перестал употреблять вредные вещества, такие как спиртное и наркотические средства. В честь этого он получил памятный медальон, на котором символично изображена абстиненция – добровольный отказ от вредных и пагубных привычек.

Как известно, рэпер Eminem имел проблемы с наркотиками. Дошло даже до того, что когда-то он едва ли не умер от передозировки наркотическим веществом. После пережитого он решил изменить свою жизнь и отправился за помощью медиков в реабилитационный центр.

За день снимок собрал почти 1,6 миллионов лайков. Поклонники творчества рэпера впечатлены стойкостью музыканта и желают ему больше никогда не возвращаться к привычкам, вызывающим зависимость и неминуемую гибель. Пользователи поздравляют его с достижением и хвалят за силу воли.