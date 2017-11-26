Юная дочь певицы Славы показала смелый топлес-снимок

Дочь известной певицы Славы Александра Морозова разместила в своем Instagram-аккаунте откровенный топлес-снимок. Как отметили пользователи, от своей матери 19-летняя Морозова унаследовала и внешность, и стройную фигуру.

Не так давно старшая дочь певицы Слава Александра Морозова отпраздновала свое 19-летие. Еще с 17 лет она живет отдельной от матери вместе со своим возлюбленным. Морозова ведет взрослую жизнь и кажется весьма самостоятельной девушкой. Как считают поклонники Славы, дочь певицы крайне похожа на свою мать.

В своем Instagram-аккаунте Александра Морозова разместила весьма откровенный снимок. На нем дочь Славы стоит оголенной, прикрывая грудь руками. Пользователи отметили красоту и стройность юной Морозовой и указали на поразительное сходство ее внешности с внешностью матери.

Сама певица Слава не комментировала снимок дочери. Как утверждают СМИ, Александра Морозова не требует своим поведением внимания или воспитания. Ей удалось закончить школу с отличием, также она пробовала себя в съемках в сериале. Внешность и фигура делают дочь певицы Славы популярной, ее часто приглашают на фотосессии. Пользователи не стали чрезмерно критиковать Александру Морозову, ей пожелали успешной самореализации и отметили поразительное сходство с матерью.