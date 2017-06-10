Бородина и Погребняк рассказали о своих впечатлениях от концерта «Руки Вверх»

21 апреля в Москве в «Олимпийском» прошёл грандиозный концерт от группы «Руки Вверх». Светские львицы Ксения Бородина и Мария Погребняк рассказали подписчикам о своих впечатлениях от этого шоу, как сообщает VistaNews.

«Руки Вверх» имела максимальную популярность в 90-х годах, однако и сейчас их песни находят отклик в сердцах поклонниц. На концерте царило веселье, и фанатки не смогли остаться равнодушными. Впечатлило шоу и Ксению Бородину с Марией Погребняк.

Ведущая «Дома-2» выставила ролик в Instagram, где подпевала Сергею Жукову и демонстрировала его поклонниц. Она отметила, что полученного заряда веселья теперь хватит чуть ли не на год вперёд. Похожего мнения была и Мария Погребняк, которая отметила, что композиции «Руки Вверх» значимы для её семьи.