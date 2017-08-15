«Мечтала вновь вернуться на сцену»: ученица Нины Дорошиной рассказала о последних днях жизни актрисы

Ульяна Лаптева, ученица актрисы Нины Дорошиной, рассказала о том, как жила перед смертью артистка и почему она жила одна. Дорошина не хотела, чтобы за ней кто-то присматривал и предпочла жить в одиночестве, даже во время болезни она мечтала поправиться и вновь вернуться на сцену.

Актриса Нина Дорошина ушла из жизни 21 апреля. Она жила одна, без родственников. Когда Дорошина ощутила боль в груди, она позвала своих соседей, те сразу же вызвали врачей скорой помощи. Однако, актриса умерла еще до приезда врачей. Нине Дорошиной было 83 года.

Ученица Дорошиной, актриса Ульяна Лаптева, рассказала о том, как артистка жила перед своей смертью. Последние 10 лет своей жизни Дорошина жила одна, она овдовела и не захотела, чтобы за ней кто-то присматривал. У актрисы остались брат и племянники, но он категорически отказывалась с ними жить. По мнению Дорошиной, она прекрасно со всем справлялась, а присутствие родственников могло бы сделать ее еще более беспомощной.

По словам Лаптевой, Дорошина имела проблемы с сердцем. Из-за больных ног она не могла выходить на улицу, так как сил на передвижение у нее просто не было. Несмотря на это, Дорошина не покидала надежды выздороветь и вернуться на сцену. Нина Дорошина так и не смогла вновь выступить в каком-то спектакле, ее жизнь оборвалась из-за больного сердца. Прощание с актрисой, наиболее запомнившейся зрителям по фильму «Любовь и голуби», состоится 24 апреля в московском «Современнике».