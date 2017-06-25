Глюкоза появилась на публике в одном пиджаке, показав красивое декольте

Знаменитая певица Глюкоза давно известна публике своей любовью к откровенным нарядам. На этот раз знаменитость появилась на публике в одном пиджаке с глубоким декольте и коротких шортиках.

Известно, что Глюкоза любит радовать глаз фанатов своей сексуальной фигурой, периодически она появляется на публике в провокационных нарядах, потому то, что она выбрала на церемонию вручения наград от Hello и Mondoro, никого практически не удивило. Так, певица выбрала длинный пиджак нежно-розового цвета, а также короткие шортики, которые практически не было видно. Примечательно то, что под пиджак Глюкоза не стала надевать нижнее белье или топ, продемонстрировав публике свое красивое декольте.

Многие фанаты заявили о том, что наряд певицы выглядит довольно странным, однако весьма сексуальным. Они стали гадать, что же Глюкоза спрятала под пиджаком и имеется ли там нижнее белье, однако сама певица решила оставить это в тайне.

Другие же заявили, что Глюкоза давно уже не та молоденькая девочка, потому ей следовало бы одеваться в соответствии с возрастом, а не появляться на публике полуголой, то и дело сверкая грудью.