Валерия простила оскорбившую ее Волочкову и пригласила ее на свой юбилейный концерт

Валерия и ее муж-продюсер Иосиф Пригожин поставили точку в длительном скандале с Анастасией Волочковой, которая некоторое время назад назвала певицу «политической проституткой». Валерия, по-видимому, приняла извинения балерины, озвученные в эфире шоу «Прямой эфир», и пригласила ее на свой концерт.

20 и 21 апреля Валерия давала свои юбилейные концерты. Музыкальное шоу ознаменовало 50-летие певицы, многие звезды и известные личности были на него приглашены. Оказалось, что в списках приглашенных была и балерина Волочкова, с которой у Валерии был давний скандал.

Когда-то Волочкова стала жертвой провокации и позволила себе некорректно высказаться о Валерии. Балерина давала пресс-конференцию в Киеве, где ей задали вопрос, что она думает о певице, которая отказалась гастролировать по Украине из-за политических соображений. Волочкова назвала певицу «политической проституткой», но потом оказалось, что речь о концертах даже не шла. Валерия и ее муж Иосиф Пригожин были оскорблены заявлением Волочковой и заявили о нежелании общаться с балериной.

Позже, в эфире шоу «Прямой эфир», Волочкова признала свою вину и принесла Валерии свои публичные извинения. Теперь же, как сообщают СМИ, скандал можно назвать завершившимся, так как Валерия пригласила Волочкову на свой концерт. Балерина пришла на музыкальное шоу певицы с букетом белых роз. Как утверждают СМИ, скандал между Валерией и Волочковой можно считать разрешенным, раз певица позвала свою обидчицу на праздник.