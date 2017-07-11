Дети Галкина и Пугачевой удивили образами пирата и принцессы

Максим Галкин и Алла Пугачева балуют своих детей и регулярно показывают их в Сети на радость поклонников. Недавно Гарри и Лиза надели костюмы пирата и принцессы, и перевоплотились в известных героев.

Шоумен и пародист Максим Галкин в Instagram опубликовал видео, где его дети предстали в непривычных образах. Гарри был одет в костюм пирата Джека Воробья, а Лиза – в костюм принцессы Леи. Поклонники оценили не только внешний вид детей, но и их экстремальные танцы.

«Что тут добавить? Этим детям нет равных, два ангелочка, есть в кого», «Дети великолепные, особенно девочка сколько в ней артистизма», «Ой я не могу маленькие чудики! А Лизонька как восточная царица», «Спасибо, что выкладываете! Они чудесные и видно светлые и добрые дети!», «Какие чудесные дети!», - прокомментировали видео поклонники Галкина.