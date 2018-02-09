Эскортница из "Дома-2" доводила мужчин до оргазма "шлепками по попе"

Несмотря на то, что звезда "Дома-2" Марго Овсянникова ранее яро отрицала то, что до участия в проекте работала в сфере эскорт-услуг, полиграф доказал лживость ее слов. Теперь же девушка не скрывает своего прошлого и рассказывает, как доводила клиентов до оргазма только "шлепками по попе".

Овсянникова рассказала, что в прошлом ее настигла весьма тяжелая ситуация: бывший бойфренд выгнал ее из дома, не дав ни копейки, а работа в аквапарке и караоке не могла покрыть всех расходов девушки. Тогда она решилась пойти в эскорт, а также честно призналась, что не только сопровождала клиентов, но и занималась с ними сексом.

Овсянникова решила рассказать о самых странных сексуальных фантазиях клиентов, отметив, что доводила мужчин до оргазма разными способами. Так, звезда "Дома-2" откровенно призналась, что как-то раз мужчина попросил ее сыграть роль старшей сестры, которая ругала младшего братика за то, что он надевал ее розовые кружевные трусики. Клиент просил, чтобы Марго ему угрожала все рассказать маме, и именно эта фраза и довела мужчину до оргазма.

В другой раз ей пришлось "шлепать по попе" непослушного братика, она выполнила все так, что клиент получил оргазм и отказался заниматься с ней сексом. Именно благодаря такому способу заработка Овсянникова смогла покрыть все свои расходы, а также купить машину и квартиру.