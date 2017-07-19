"Колхозница": Елену Захарову высмеяли за кружевные штаны и леопардовые вставки

Знаменитую актрису Елену Захарову высмеяли за кружевные штаны и кожаную куртку с леопардовыми вставками. Эксперт заявила, что Захарова своим примером наглядно показала, как не стоит одеваться.

Как известно, недавно Елена Захарова появилась в Москве на fashion-шоу итальянской марки Twinset Milano. Актриса решила надеть черные кружевные штаны, большую кожаную куртку с массивными заклепками и леопардовыми вставками на воротнике, а также топ в бельевом стиле и черные замшевые сапоги. Ее наряд вызвал море обсуждений, в частности, больше всего появилось негативных отзывов, многие пользователи соцсети посоветовали актрисе сменить гардероб, который "корнями ушел в 90-е".

Свое мнение по поводу наряда Захаровой высказала и эксперт по моде Ася Рязанкина. Она заявила, что наряд актрисы отсылает к безвкусным 90-м годам и пестрит декоративными элементами, которые вовсе не сочетаются между собой. Рязанкина отметила, что образ Захаровой получился перегруженным, абсурдным и даже гротескным, актриса замечательно продемонстрировала, как не стоит одеваться и показываться на людях.

Эксперт считает, что Захаровой следовало остановиться на чем-то одном, а не миксовать абсолютно несовместимые вещи, в результате чего актриса выглядела, словно "колхозница".