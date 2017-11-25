"Попрошайка!": Катю Жужу обвинили в выпрашивании лайков

Экс-ведущая шоу «Дом-2» Катя Жужа стала объектом критики и негодования пользователей, ее обвинили в обмане и назвали «попрошайкой» лайков. В своем Instagram она разместила снимок с размытой резкостью, улучшить качество она предлагала двойным нажатием на фотографию, что автоматически поставит записи лайк.

После скандала с Ксенией Бородиной у Кати Жужи резко упал рейтинг, ее страница в Instagram потеряла часть аудитории. Жужа, по-видимому, решила привлечь внимание к своей персоне новым способом. В своем аккаунте она разместила снимок, на котором она запечатлена в коротком платье. Но резкость снимка оставляет желать лучшего, пристально рассмотреть фигуру звезды весьма сложно.

В описании Жужа написала, что если кому-то «мутно», то это можно исправить резким двойным нажатием на фотографию. Всем известно, что такое нажатие автоматически поставит лайк на снимок. По мнению пользователей, Жужа решила сыграть на невнимательности поклонников.

Если фотография будет собирать много лайков и комментариев, то он с большими шансами может оказаться в разделе рекомендованных снимков и появиться в ленте других пользователей. Таким образом, считают пользователи, Катя Жужа «попрошайничает» лайки, чтоб хоть как-то «удержаться на плаву». Звезду шоу «Дом-2» обвинили в обмане и назвали нечестной. Также ее упрекнули в том, что той попросту нечем «пиариться» и та уже выдумывает «черти что».