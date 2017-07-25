Волосатые подмышки Воробьёва напугали фанаток

Певец и актёр Алексей Воробьёв всегда умел впечатлять поклонниц. Однако в этот раз эффект получился явно не тот, что ожидался – волосатые подмышки, заметные на новом фото, шокировали фанаток.

Алексей Воробьёв добавил снимок в Instagram, сопроводив его только несколькими смайлами. Это было селфи, показывающее загорелого певца с обнажённым торсом. Отсутствие верхней части одежды позволяло увидеть очень волосатые подмышки, неприятно поразившие поклонниц знаменитости, как сообщает «Версия.Инфо».

«Подмышки бреют все нормальные люди, которые следят за своей личной гигиеной!» - подчеркнула одна из них. Также фанаткам не понравилось, что на носу не размазан крем. Они подчеркнули, что может остаться не очень красивое пятно. Некоторым, впрочем, Алексей Воробьёв понравился и в таком образе. Фанатки заметили, что певец стал напоминать Сильвестра Сталоне в молодости.