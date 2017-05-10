«Бесформенная»: Розу Сябитову высмеяли за неудачный курортный снимок с мускулистым любовником

Телеведущая Роза Сябитова подверглась жесткой критике от пользователей, в своем Instagram-аккаунте она разместила снимок со своим любовником. Внимание поклонников известной «свахи» привлек не мускулистый мужчина, а «бесформенная пятая точка» звезды шоу «Давай поженимся».

В своем Instagram-аккаунте Роза Сябитова разместила снимок, на нем она в купальнике позирует рядом со своим любовником, на котором из одежды надеты лишь плавки. В описании она указала итальянскую пословицу, согласно которой нельзя считать годы, количество выпитых бокалов вина и количество любовников.

Пользователи неоднозначно отреагировали на данный снимок. По мнению комментаторов, Розе Сябитовой все-таки стоит учесть возраст и не публиковать снимки в купальнике. Как отмечают пользователи, телеведущая находится уже не в том возрасте и не в той форме, чтобы показывать свое тело в купальнике.

За курортный снимок с мускулистым любовником Розу Сябитову назвали «бесформенной» и «плоской». Некоторые не стали стесняться и сдерживаться, телеведущую обвинили в «отсутствии пятой точки». Более того, Розе Сябитовой посоветовали привести себя в форму, если она хочет продолжать отношения с молодым и мускулистым мужчиной.